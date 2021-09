Romain a une patience hors du commun (et avec moi il en faut), j’apprécie sa disponibilité et son sérieux. Il est à l’écoute, il nous soutient, il évolue en fonction de nos besoins et s’adapte à notre rythme.

Que dire de plus ? C’est exceptionnel surtout si on prend en compte la multitude de formateurs existantes qui sont là pour vendre des formations qui malheureusement nous laissent souvent au stade de débutants et nous entraînent dans des frais exorbitants . Merci à toi Romain pour tout ce que tu fais pour nous..